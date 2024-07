Controlli anti borseggio a Roma, 7 arresti in 24 ore

E' di sette arresti in 24 ore il bilancio di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Roma Centro e della Compagnia Parioli per contrastare i furti soprattutto sulle linee della metropolitana e nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti nel centro storico.

Le attività sono state effettuate d'intesa con la Procura.

Tra gli arrestati cittadini algerini, di 28 e 39 anni, sorpresi da una pattuglia di carabinieri della stazione Quirinale subito dopo aver rubato la borsa a una turista ungherese seduta ai tavoli di un bar nei pressi del Colosseo.

Mentre due persone sono entrate in un bar in via Ravenna e approfittando della distrazione dei presenti, hanno rubato uno smartphone a un cliente. Pochi istanti dopo, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna ha notato i due uomini in atteggiamento sospetto e li hanno fermati per un controllo. Durante l'identificazione, si è avvicinata la vittima del furto che ha riconosciuto i due come gli autori della sottrazione del suo smartphone, avvenuto all'interno del bar.

Durante il controllo i militari li hanno trovati in possesso del cellulare della vittima, insieme a un notebook, anche questo rubato.

All'interno della metropolitana della linea A, all'altezza della fermata Vittorio Emanuele, i carabinieri della stazione Viale Libia hanno arrestato per tentato furto una coppia di cittadini cubani, di 24 e 34 anni. Arrestato, invece, sulla banchina della fermata metro Barberini, un cittadino albanese di 42 anni, senza fissa dimore e con precedenti, beccato mentre sottraeva il portafogli dallo zaino di una turista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA