Leonardo Cappelli e Martina Iacomelli vincitori di Young Blood

Leonardo Cappelli e Martina Iacomelli hanno vinto ex aequo la terza edizione di Young Blood, primo contest sul mestiere dell'attore interamente dedicato a giovani talenti emergenti under 30, lanciato da Alice nella Città, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, e dalla talent factory DO Cinema di Daniele Orazi, in partnership con Marateale 2024.

Leonardo Cappelli, romano, 23 anni, e Martina Iacomelli, pisana, 27 anni, sono stati giudicati i migliori talenti emergenti, tra 15 giovani talenti (9 ragazzi e 6 ragazze), dalla giuria composta dagli attori Claudio Falconi, Maurizio Lombardi, Silvia D'Amico, dalla giornalista ANSA Alessandra Magliaro, dai casting director Nancy Bishop e Armando Pizzuti e si sono aggiudicati il Premio Alice nella Città Young Blood del valore di 3000 euro. Una menzione speciale, assegnata dagli stessi talenti, è andata al romano Francesco Providenti. Ai due vincitori sarà anche data l'opportunità di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia e ad Alice nella Città.

Tutti i 15 talenti, che già avevano superato precedenti fasi del contest, hanno proposto alla giuria due monologhi, in italiano e in inglese, scelti da loro stessi per la valutazione.

Nel corso dell'evento la star americana James Franco, ospite di Marateale, si è complimentata con i giovani attori e si è intrattenuta con loro scambiando suggerimenti e punti di vista sulla comune passione per il cinema. L'attrice Letizia Toni, la Gianna Nannini del film di Cinzia Th Torrini, è stata la madrina del progetto Young Blood 2024 la cui premiazione si è svolta nel corso dell'ultima serata di Marateale 2024.

Il livello di tutti è stato molto alto in questa terza edizione e al di là delle motivazioni per la premiazione, che fanno leva sulla passione contagiosa, la preparazione e il talento dimostrato, il progetto nel suo complesso punta a far conoscere una leva di giovani. Young Blood infatti, sottolineano gli ideatori Fabia Bettini, Gianluca Giannelli e Daniele Orazi, è "anche uno spazio di crescita, di scambio, formazione e confronto grazia al quale i 15 ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di partecipare a showcase e incontri con professionisti del settore tra cui le due masterclass sul mestiere dell'attore che si sono svolte quest'anno con gli attori Maurizio Lombardo e Silvia D'Amico e con il casting director Armando Pizzuti". Nei giorni scorsi un evento aperto al pubblico e parte del progetto Young Blood si è svolto nell'ambito del Puntasacra Film Fest con la presentazione del libro "Ostiawood" di Daniele Orazi. Young Blood è realizzato grazie al supporto dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e dopo Marateale proseguirà il suo percorso con altre iniziative.



