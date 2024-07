Al via il ripascimento della spiaggia sulla costa sud di Fregene

La spiaggia sud di Fregene, da tempo martoriata dall'erosione, avrà nei prossimi giorni, seppur a stagione balneare in corso, di nuovo ulteriore sabbia per ombrelloni e lettini. Completata, infatti, la posa della "barriera soffolta", lunga circa 850 metri, a difesa dell'arenile, sono iniziati dalla serata di venerdì scorso gli interventi di ripascimento della sabbia, compatibile, che viene prelevata a largo. A beneficiarne undici stabilimenti balneari su tale tratto. I lavori procedono a ritmo serrato, anche nel weekend, 12 ore consecutive ogni giorno, e sono cominciati dalla zona più a sud, quella del "Point Break" e poi risaliranno verso nord: "Stamattina dalle 7 l'impresa incaricata è già al lavoro - riferisce un operatore balneare, soddisfatto dell'intervento - La sabbia viene prelevata e sparata nelle "vasche": si potrebbero guadagnare di nuovo, è la stima, tra i 20 ed i 25 metri di spiaggia. Se continuano con questo ritmo i lavori potrebbero concludersi già nel prossimo fine settimana. Un intervento importante quello della barriera che, oltre a permettere la riconquista dell'arenile eroso, ci permetterà, se tutto va bene, una vera difesa in previsione del prossimo inverno". Soddisfazione è espressa dall'amministrazione comunale di Fiumicino che ha messo in campo l'operazione mirata ad assicurare, a vantaggio dei balneari, più sicurezza e fruibilità sulla costa sud.



