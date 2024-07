Gualtieri, 'orgogliosi per risultati Cinema Per Roma'

"Siamo orgogliosi dei risultati della Fondazione Cinema per Roma, che ringrazio per il suo prezioso contributo". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"La vitalità della rassegna, arricchita da 113 proiezioni gratuite e 31 incontri con grandi protagonisti dello spettacolo - aggiunge - ha dimostrato l'enorme passione del pubblico romano per il cinema e per le attività della Fondazione, confermando il successo delle iniziative dell'Estate Romana, sempre più partecipata e diffusa su tutto il territorio di Roma".

"Anche quest'anno - dice l'assessore alla Cultura Miguel Gotor - le attività estive che la Fondazione Cinema per Roma ha, nel quadro dell'Estate Romana 2024, portato avanti fin qui hanno fatto registrare un grande successo di pubblico, con varie decine di migliaia di persone che hanno affollato gli oltre cento eventi a ingresso gratuito che hanno animato tutta la città, dalle proiezioni al Parco degli Acquedotti di 'Roma Cinema Arena', a quelle a Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà per 'Viva il Cinema', a quelle alla Casa del Cinema, solo per citare alcune delle location".

"Siamo molto contenti e orgogliosi che quanto abbiamo fatto insieme alla Fondazione, che ringrazio per il suo lavoro e per il suo impegno e la cui attività estiva prosegue con varie altre iniziative - conclude Gotor - abbia incontrato il favore dei romani e che la nostra offerta sia stata apprezzata. Questo ci spinge a continuare su questa linea con sempre maggiore dedizione".



