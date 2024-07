Il pensiero critico all'ombra del Palatino

L'estate romana si arricchisce di un nuovo appuntamento: nel Parco archeologico del Colosseo lo Stadio Palatino ospita il 3, il 5 e il 6 agosto 'Filosofie sotto le stelle', tre serate a ingresso gratuito dedicate al pensiero critico e filosofico. L'evento si svolge in concomitanza con il XXV World Congress of Philosophy - Rome 2024, organizzato dalla International Federation of Philosophical Societies, dalla Società filosofica italiana e dall'Università La Sapienza di Roma che lo ospita dall'1 all'8 agosto. L'evento al Palatino è aperto a tutti, congressisti ma anche cittadini e turisti per ampliare il dibattito di quest'anno incentrato sul tema 'La filosofia attraversa i confini': per tre serate si oltrepasseranno i confini della città universitaria per raggiungere lo Stadio Palatino, che dopo il successo di 'Letterature Festival Internazionale di Roma' è pronto a dibattere di temi filosofici. A fare da ponte tra letteratura e filosofia sarà anche l'ospite speciale della prima serata, la scrittrice statunitense Joyce Carol Oates della Princeton University. La poetessa, drammaturga e docente aprirà la manifestazione con un suo testo inedito sul tema dell'ispirazione, una conversazione con Fabrizia Giuliani sul tema della comunicazione e del rapporto tra linguaggio, etica e politica e un momento di confronto con il pubblico. Seguiranno nei giorni successivi gli interventi di altri prestigiosi ospiti: docenti, scrittori e filosofi di fama nazionale e internazionale come Yuk Hui dell'Erasmus University di Rotterdam, uno dei più importanti teorici della tecnologia digitale; David Chalmers della New York University, esperto di filosofia della mente e delle scienze cognitive; Maximo Ibarra, docente di Marketing e Digital Marketing presso l'Università & Business School Guido Carli Luiss di Roma; Nathalie Tocci, politologa ed editorialista; Maurizio Ferraris ordinario di Filosofia teoretica all'Università di Torino e Sofia Bonicalzi, professoressa di Antropologia filosofica, Etica e scienze cognitive all'Università di Roma Tre. Dopo il tema dell'ispirazione del primo appuntamento gli altri due incontri tratteranno i temi: 'Oltre la natura' e 'Menti'.



