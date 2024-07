Abusa della figlia di 8 anni dei vicini di casa, arrestato

Abusa di una bimba di 8 anni a Roma, arrestato In manette il vicino di casa, l'ha adescata con scusa dolci Avrebbe abusato di una bambina di otto anni adescandola con la scusa di offrile dei dolci. Per questo i Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, coordinati dalla Procura di Roma, hanno eseguito un fermo - emesso dal Pubblico Ministero - nei confronti di un 40enne originario del Marocco, accusato di violenza sessuale aggravata poiché commessa nei confronti di una minorenne. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba che aveva confidato strani comportamenti da parte del vicino di casa. E' stato ricostruito che l'uomo si era guadagnato nel tempo la fiducia della piccola offrendole in diverse occasioni dei dolciumi. La bimba a giugno sarebbe entrata nell'appartamento dell'uomo che, una volta rimasto solo con la ragazzina, l'avrebbe molestata.



