Gualtieri, 'appello a tutti, a Roma pochi fondi e tanti tagli'

"Rivolgo un appello a tutti: indipendentemente dal colore politico, ma proprio dal punto di vista civico, è evidente che occorre affrontare una serie di nodi strutturali che rendono Roma particolarmente penalizzata dalle politiche di bilancio e dalle scelte più recenti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Aula Giulio Cesare l'assestamento di Bilancio.

"Il contributo che ci arriva dalle altre istituzioni è ampiamente insufficiente e non viene mai aggiornato agli incrementi salariali e dei costi - ha aggiunto - Questo divario non può continuare. Non si può chiedere a una città come Roma di essere efficiente, più severa e rigida nella riscossione, aumentare le tariffe e poi non consentire alla città di usarle derivate dal buon governo per migliorare le politiche dei cittadini perché tutto va a coprire i minori trasferimenti".

"Noi partiamo da Roma Capitale che riceverà solo nel 2030 i 158 mln annui che mancano in base al Federalismo fiscale. A questo si sono aggiunti nuovi tagli con la scorsa legge di Bilancio: parliamo di 120 milioni nel quinquennio e solo quest'anno 28 milioni. A questo vanno aggiunti gli effetti dell'inflazione e dei costi diretti e indiretti, aumenti non compensati da un aumento dei trasferimenti: almeno il 10% della spesa".



