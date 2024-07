Basket: Tassi candidato Fip Lazio,ripartire da settore giovanile

"Vorrei cercare di fare qualcosa per questo sport che mi ha dato tanto. Se eletto il mio comitato sarà al sevizio delle società. Le mie priorità? L'attività giovanile a partire dal minibasket, e poi gli arbitri: un settore che andrebbe rivisitato". Pronto alla sfida, per fare ritornare grande la pallacanestro a Roma e nel Lazio. A due mesi e mezzo dal primo annuncio, Giovanni Tassi ha presentato e illustrato la sua candidatura alla presidenza del Comitato del Lazio della Federbasket.

Dopo quattro anni sotto la presidenza di Stefano Persichelli la Fip regionale aspetta la scadenza elettorale prevista a settembre. E lo sfidante ha già avviato la sua campagna elettorale. Se eletto Tassi, nato a Ostia 67 anni fa, sarebbe il primo ex giocatore di Serie A ad assumere la carica di presidente. A metà degli anni '70 Tassi ha iniziato in Serie A2 con l'Eldorado Lazio, poi ha giocato a Siena e a Fabriano, contribuendo alla promozione in A1 dei marchigiani. Ha terminato in B2 a Battipaglia, dove in parallelo ha iniziato la professione di consulente finanziario. Tornato a Roma, durante la presidenza di Francesco Martini ha avviato il primo campionato di 3 contro 3.

Nonostante la recente riapertura dello storico impianto di Viale Tiziano l'impiantistica soprattutto a Roma rappresenta una vera e propria emergenza. "Anche da candidato sto già lavorando a trovare delle soluzioni e abbiamo avuto già buone risposte" ha detto Tassi. Il mondo sportivo ed in particolare quello dell'associazionismo sta attraversando un cambiamento epocale derivante dall'attuazione, peraltro ancora non completata ed in fase di assestamento, del complesso corpo normativo della Riforma dello sport. "Sono convinto che le società saranno all'altezza della sfida, a patto però che la Fip sia al loro fianco. Per questo il Comitato che io ho in mente dovrà agire per informarle, supportarle e sostenerle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA