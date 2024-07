Incidente in mare a Sperlonga, fratelli trasportati a Roma

Incidente in mare per due fratelli di 12 e 15 anni, per i quali ieri pomeriggio a Sperlonga si è reso necessario l'intervento di due eliambulanze, atterrate a due passi dalla spiaggia del comune pontino e che li hanno trasportati in altrettanti ospedali di Roma.

Secondo quanto ricostruito finora i due minorenni si trovavano su un gommoncino trainato da un'altra imbarcazione al largo della riviera d'Ulisse quando, all'improvviso, la corda che univa i due natanti si sarebbe spezzata, con una delle due estremità che ha colpito violentemente uno dei due ragazzini alla testa, mentre nella carambola che ne è seguita il fratello ha riportato una frattura a una gamba. Subito recuperati, i due minorenni sono stati trasportati dall'imbarcazione di famiglia al porto di Sperlonga, dove poi sono stati affidati alle cure del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la Capitaneria di Porto di Gaeta.



