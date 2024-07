Scappa dopo incidente con ferito grave a Roma, donna denunciata

E' fuggita dopo un incidente lasciando a terra una persona ferita ma guidatrice 32enne denunciata dalla polizia locale di Roma. Gli agenti del V Gruppo Casilino hanno rintracciato l'automobilista che venerdì pomeriggio in viale Palmiro Togliatti si è scontrata con uno scooter, per poi fuggire lasciando a terra una persona ferita, trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

La pattuglia intervenuta ha subito avviato gli accertamenti e raccolto elementi utili al rintraccio del mezzo che si era dato alla fuga. La macchina è stata individuata dopo poche ore nel territorio del V Municipio ed è stata posta sotto sequestro. I vigili sono poi risaliti al proprietario e alla presunta conducente che, probabilmente sentendosi sotto pressione, si è presentata negli uffici del Gruppo ammettendo le proprie responsabilità. Nei confronti della donna, una 32enne italiana, è scattata la denuncia per fuga ed omissione di soccorso.





