Blitz contro ladri d'appartamento a Roma, 4 arresti

Nuova operazione della polizia a Roma contro i ladri d'appartamento. Quattro gli arresti. Gli investigatori della Questura, anche attraverso lo studio e il monitoraggio delle 'mappe di calore' elaborate dall'U.P.G.S.P.

che forniscono l'indicazione delle zone maggiormente interessate da un determinato fenomeno, sono riusciti a bloccare altri quattro ladri.

Gli agenti del VII Distretto San Giovanni sono intervenuti in via Acaia per una segnalazione di persone all'interno di un appartamento. Giunti sul posto hanno colto in flagranza due uomini nella casa segnalata, trovandoli in possesso di diversi arnesi da scasso, 2 spille in oro, 3 orologi in argento, successivamente riconosciuti dal proprietario.

Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, invece, hanno controllato un uomo sospetto, accertando era ricercato perché colpito da un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e deve scontare 2 anni e 7 mesi per un tentato furto commesso a Roma nel maggio del 2022.

"Non rubo, non entro nelle case e non sono interessato a gioielli e preziosi" avrebbe detto agli agenti del commissariato Vescovio un 50enne georgiano quando lo hanno fermato. Per gli investigatori, a lui si rivolgerebbero i ladri di appartamento della capitale per ottenere in pochi giorni la chiave, dietro laute ricompense, che permette loro di accedere con estrema facilità nelle case per svaligiarle. È stato a seguito di un servizio mirato da parte degli investigatori, ormai da tempo sulle sue tracce, a mettere fine alla 'carriera' del georgiano.





