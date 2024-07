Blitz della Polizia, liberati altri cinque alloggi Ater

La Questura di Frosinone ha compiuto oggi un controllo nella zona Ater di Frosinone: l'area è stata classificata come ad alto rischio criminale nel corso di un recente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La squadra operativa scesa in campo oggi era composta da personale della Questura, dei Commissariati distaccati e pattuglie della Stradale e della Polizia Locale, dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con le unità cinofile della Polizia di Stato.

Sono stati passati al vaglio quasi 50 immobili Ater. Cinque di questi, in viale Bellini, viale Spagna e via Mola Vecchia, sono stati sgomberati e restituiti all'Ater che grazie all'intervento dei poliziotti del questore Domenico Condello dall'inizio dell'anno ha recuperato 21 alloggi.

Nel corso dei controlli sono state identificate circa 160 persone e sequestrati alcuni grammi di sostanza stupefacente.





