Armato di pistola tenta rapina alle poste a Roma, fermato dai Cc

Armato di pistola ha tentato di rapinare un ufficio postale a Roma, ma è stato bloccato dai carabinieri. E' accaduto poco dopo le 8 in via Veglia, in zona Prati Fiscali.

L'allarme è scattato in seguito alla segnalazione della presenza di una persona, con il volto travisato da mascherina e capellino, armata, all'interno dell'ufficio Postale che tentava una rapina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che hanno fermato l'uomo armato di pistola.

Non si registrano feriti.



