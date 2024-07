Caracalla Festival, torna il jazz al Teatro del Portico

Cinque i concerti organizzati dal Teatro dell' Opera in collaborazione con Fondazione Musica per Roma segnano il ritorno del jazz al Caracalla Festival per il secondo anno consecutivo. Nello spazio del Teatro del Portico (ingresso in via Antoniniana 14) sono in programma due Serate Jazz, il 18 luglio e il 5 agosto alle 21.00, e tre appuntamenti di Late Night Jazz il 31 luglio, il 2 e il 3 agosto. Questi ultimi concerti costituiscono una novità: cominciano alle 23.30 per consentire la partecipazione degli spettatori anche alle rappresentazioni operistiche in scena al Teatro Grande di Caracalla nelle stesse serate prima delle notti jazz. Si comincia, dunque, La programmazione il 18 luglio con il Gabriele Coen Quintet con Sephardic Beat, progetto in cui il repertorio tradizionale sefardita viene riletto nell'ottica della improvvisazione jazzistica moderna. Sul palco nomi prestigiosi della scena world jazz italiana: Gabriele Coen (sax tenore e soprano, clarinetto), Alessandro Gwis (pianoforte, elettronica), Mario Rivera (basso acustico) e Arnaldo Vacca (percussioni, voce). Il sound del gruppo è infine arricchito dalla presenza dell'ud e della voce di Ziad Trabelsi, componente storico dell'Orchestra di Piazza Vittorio e, recentemente, fondatore della Babelnova Orchestra. Il 5 agosto viene presentato Gianluigi Trovesi Dances, il nuovo progetto di Gianluigi Trovesi (clarinetti e sax contralto), Paolo Damiani (contrabbasso) ed Ettore Fioravanti (batteria). Lo storico trio si riunisce a distanza di 38 anni anticipando, con Gianluigi Trovesi Dances, un nuovo lavoro discografico targato Parco della Musica Records, l'etichetta discografica di Fondazione Musica per Roma.

I tre appuntamenti di Late Night Jazz cominciano il 31 luglio, con Simona Severini (voce) insieme a Daniele Richiedei (violino e viola), Giulio Corini (contrabbasso) e Peo Alfonsi (chitarra). Il 2 agosto, sarà la volta di Eddie & The Kids, trio formato da Fabrizio Sferra (batteria), Enzo Pietropaoli (contrabbasso) ed Edoardo Ferri (chitarra). Si chiude il 3 afosrto con il concerto di Elena Paparusso insieme a Francesco Poeti (chitarra), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Matteo Bultrini (batteria).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA