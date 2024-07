Fiamme in affittacamere al centro di Roma, nessun ferito

Fiamme in un appartamento adibito ad affittacamere in un palazzo di piazza del Parlamento, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per la viabilità. Il rogo ha interessato l'ingresso di una stanza dove in quel momento non c'erano persone. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di spegnimento. Due persone che si trovavano nell'edificio sono salite sulla terrazza del palazzo. Non si registrno feriti. Da chiarire le cause del rogo.



