Viola ordinanza anti-alcol e aggredisce vigilessa, arrestato

Ha aggredito una agente della polizia locale durante i controlli per la movida, facendola cadere a terra e procurandole lesioni guaribili in 30 giorni. Per questo è stato arrestato. Tutto è nato quando pattuglie della polizia locale di Roma hanno fermato un ragazzo di 23 anni, che beveva un bevanda alcolica in piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, violando le norme che prevedono il divieto di consumare alcolici in strada dopo le 23.

Una volta fermato per essere identificato per il verbale il 23enne, di nazionalità svedese e nato nelle Filippine, ha prima consegnato un documento d'identità, ma nel momento in cui si è reso conto della sanzione prevista ha iniziato ad inveire contro le agenti aggredendole fisicamente, fino a spintonarne una in terra.

Il ragazzo è stato subito bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo con rito direttissimo, durante il quale l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto.



