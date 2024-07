Abusava della figlia in casa,padre 55enne arrestato a Latina

Grazie alle indagini coordinate dalla procura di Latina, i carabinieri della Stazione di Latina Scalo e del nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Latina hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni per il reato di violenza sessuale aggravata sulla propria figlia. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso infatti di ricostruire quanto accadeva tra le mura domestiche dove si erano consumati ripetuti abusi: una circostanza per cui, in considerazione di tutti gli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA