Neonata morta vicino Roma, si farà l'autopsia

Si ipotizza una morte in culla per la neonata deceduta stamattina ad Albano Laziale, vicino Roma. Per fugare ogni dubbio verrà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia al policlinico Tor Vergata.

I carabinieri di Castel Gandolfo acquisiranno, inoltre, la documentazione clinica della bambina dalla nascita fino ad oggi.

A dare l'allarme la mamma che quando è andata a controllarla stamattina perché non si svegliava l'ha trovata immobile nel lettino e ha notato che non respirava. Inutili i tentativi di rianimazione.



