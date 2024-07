Infermiera muore d'infarto in ospedale a Roma

All'Ifo di Roma un'infermiera, Antonella Cutini, 51 anni, è morta d'infarto davanti ai colleghi, mentre era in reparto. "Una tragedia che fa emergere tanta rabbia; un'ennesima morte sul lavoro e questa volta in un ospedale e a causa della strutturale carenza di personale, che da anni denunciamo, e che costringe gli operatori sanitari ad acconsentite a doppi turni per coprire le costanti carenze di organico e oggi ancora di più per garantire le ferie dei colleghi", denuncia il sindacato Usb.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA