Sicurezza: controlli a Termini, 10 arresti e 6 denunce

Nove persone arrestate, una sottoposta ad ordinanza di custodia cautelare in carcere e 6 denunciate. E' il bilancio dell'attività della polizia contro rapine e dei furti svolta nell'area della stazione Termini negli ultimi dieci giorni. A effettuare i controlli gli investigatori del commissariato Viminale, coordinati dalla Procura.

Due le turiste che si sono viste strappare dal collo le catenine. Il primo episodio è avvenuto in via Manin e l'altro in via Gioberti. Gli agenti in poco tempo individuato e fermato dei sospetti. Determinante l'analisi delle immagini delle telecamere videosorveglianze della zona, comprese quelle della stazione Termini. I riconoscimenti effettuati dalle vittime hanno poi permesso di chiudere il cerchio delle indagini e a carico dei sospetti, nel primo caso un ragazzo 18enne originario della Tunisia e nel secondo due egiziani anche loro appena maggiorenni, è stato adottato il fermo di indiziato di delitto per rapina.

Le altre 13 persone sono state arrestate o denunciate perché gravemente indiziate in 4 casi di furto e nei restanti casi di rapina.

Parallelamente all'azione giudiziaria - sottolinea la Questura - lo stesso commissariato Viminale, insieme al commissariato Esquilino, al Reparto Prevenzione Crimine, ad agenti dell'U.P.G.S.P., alle unità cinofile, gestisce, sotto il coordinamento della Questura di Roma, i numerosi controlli straordinari del territorio, realizzati anche in modalità interforze. Soltanto in una giornata, nell'ambito di un servizio che si è svolto prevalentemente nell'area dei cosiddetti ballatoi di via Giolitti, sono state controllate 631 persone, di cui 346 stranieri; sono stati controllati 7 veicoli, un esercizio commerciale ed elevate 31 violazioni del codice della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA