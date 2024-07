Set a Fregene e Maccarese per il nuovo film di Martone

Il territorio di Fiumicino è sempre più richiesto e ricercato per la realizzazione di film, fiction e video musicali. Dopo Felicità, Denti da squalo, Vita da Carlo, Il commissario Ricciardi, Il Patriarca 2, El Paraiso, solo per citare le produzioni più recenti, anche il regista Mario Martone, per il suo ultimo film, Fuori, ha scelto le località di Maccarese e Fregene per ambientare alcune scene del nuovo lavoro che racconta la storia della scrittrice Goliarda Sapienza. Per la realizzazione di tali scene la produzione Indigo, con Rai Cinema e The Apartment si sono avvalsi della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, che li ha assistiti per la scelta delle location e l'organizzazione logistica su strada, in particolare per ciò che concerne il set allestito tra le vie di Maccarese.

Ad essere protagonista nella scena girata proprio a Maccarese tutto il cast femminile del film, la cantante ed attrice Elodie insieme con Valeria Golino e Matilda De Angelis. Le tre protagoniste nell'opera del regista partenopeo Martone raccontano le vicende della scrittrice. Il set, dopo le arterie principali di Maccarese, si è trasferito presso le spiagge di Fregene. La Commissione Cinematografica è impegnata in queste settimane nella ricerca di alcune location particolari e specifiche, sia in ambienti che esterni, per la realizzazione tra fine agosto e i primi di settembre di alcune serie tv e film.



