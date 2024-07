Gualtieri, 'con lavori Acea addio chiusure Corso Francia'

"È un cantiere molto importante che ci sta dando tante soddisfazioni perché procede con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. È un cantiere Pnrr che affronta un problema molto importante per questa zona: siccome il serbatoio da cui arriva l'acqua è molto alto, nei punti più bassi l'acqua arriva con una pressione molto forte e questo, complice anche l'età delle tubature le rompeva regolarmente e spesso bisognava chiudere il traffico per riparare questi danni". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del sopralluogo ai cantieri Acea di Corso Francia. "Inoltre tutto ciò determinava un alto tasso di perdita idrica - ha aggiunto - Noi abbiamo un target di riduzione della perdita che già con Acea ci vede sotto la media nazionale. Questo è uno degli interventi che ci permetterà di arrivare alla media europea del 26 per cento scendendo dal 27,9 attuale di Roma e diventare veramente tra i migliori, che è la prima cosa in una situazione di mutamenti climatici e rischio siccità. Quindi avremo meno guasti, meno necessità di chiudere la strada e meno perdite grazie a tubi di un materiale migliore, ghisa e ferro, che reggono meglio alle vibrazioni del traffico e grazie anche a un sistema di giunti si ridurra la pressione. Tutto questo - ha detto ancora Gualtieri - si realizza con un investimento da 3 milioni che fanno parte dei 50 milioni Pnrr sulla riduzione delle perdite idriche. Il cantiere ha lavorato h24 su tre turni, la settimana prossima si concluderà la parte delle linee di adduzione e poi in agosto, un mese di anticipo rispetto al settembre del cronoprogramma, si conclude l'intervento sulle linee di distribuzione. È stata scelta una soluzione tecnologica - ha concluso - che ha permesso di non chiudere Corso Francia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA