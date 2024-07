Atletica: Jacobs test a Rieti,coach Reider ha definito programma

Rana Reider, il tecnico statunitense che da oltre due mesi ha eletto la propria base europea allo stadio dell'atletica "Raul Guidobaldi" di Rieti, ha messo a punto il programma per l'ultimo test agonistico previsto prima dell'Olimpiade di Parigi. Con la collaborazione della Studentesca Andrea Milardi, la società locale che nel weekend del 13 e 14 luglio organizzerà i campionati regionali laziali Junior e Promesse, ha chiesto di inserire nel programma della manifestazione 3 gare (6 serie) 'extra' di 100 metri, con questo programma definitivo: - sabato 13 luglio, alle 18.30 batteria A e batteria B 100 metri; - domenica 14 luglio alle 18.20 semifinale 1 e semifinale 2 100 metri; alle 19.55 finale B e finale A 100 metri.

Nelle intenzioni del tecnico c'è il desiderio di riproporre la scansione dei turni di gara così come avverrà allo Stade de France il 3 e 4 agosto, giorni dedicati alla gara più veloce del programma dell'atletica leggera dei Giochi. Alle gare di Rieti prenderanno parte gli atleti del gruppo del Rieti Olympic Training Camp, ovvero Marcell Jacobs (Ita), André Degrasse (Can), Jerome Blake (Can), Abdul Hakim Sani Brown (Gia) e i sei componenti della 4x100 della Cina che si sta preparando a Rieti in vista della gara di Parigi: Xie Zhenie, Chen Jiapeng, Deng Zhijan, Wu Zhiqiang, Yan Haibin e Chen Jinferg.

Per completare l'elenco dei partecipanti sono stati invitati i velocisti italiani Danilo Parisi (Atletica Isernia), Riccardo Caccamo, Jacopo Capasso e Filippo Morselletto (Studentesca Andrea Milardi), Angelo Ulisse (Fiamme Gialle), Edoardo Longobardi (Fiamme Gialle), Marco Ricci (GS Esercito).

Inoltre Rana Reider ha chiesto di poter far partecipare, in qualità di atlete invitate, alla gara dei 100 metri femminili dei campionati regionali Junior e Promesse Shania Collins, atleta statunitense che a Parigi difenderà i colori della Liberia (ha il doppio passaporto grazie al paese d'origine della sua famiglia) e a quella dei 100 ostacoli Nia Ali, che ai recenti Trials di Eugene non ha ottenuto il pass per l'Olimpiade.

Rana Reider e tutti i velocisti che parteciperanno al test olimpico incontreranno i giornalisti nella Mixed Zone, allestita al gazebo lounge del Camp, domenica 14 luglio al termine delle due serie di finale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA