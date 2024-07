Rocca, per nuova Città giudiziaria impatto ambientale minimo

"Voglio ricordare che ci sarà una riqualificazione e avrà un impatto ambientale minimo, così come il consumo di suolo. Altro grande traguardo è la riqualificazione per una zona che oggi è in uno stato di trascuratezza". Lo ha detto presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla sigla del Protocollo di intesa per la realizzazione dell'intervento di ampliamento della Città Giudiziaria di piazzale Clodio, presso la sala Tevere della Regione Lazio. "Diamo risposte per il riscatto della cittadinanza - ha aggiunto - delle persone che vivono attorno a Prati. Comprimere o spostare sarebbe stata un'operazione impossibile", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA