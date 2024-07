Rapporto 2024 post sisma, 'al via supercantiere Amatrice'

Ad Amatrice la struttura commissariale, l'Usr Lazio e il Comune stanno sviluppando una "strategia integrata" finalizzata allo sblocco della ricostruzione del paese dove finalmente è partito il super cantiere e sono in procinto di essere avviati i lavori relativi al Municipio e le Chiese di Santa Maria Immacolata e Santa Maria del Suffragio, che si aggiungeranno ai lavori già completati della torre civica. E' quanto è emerso questa mattina nel corso della presentazione del Rapporto 2024 sulla ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-2017. "Stiamo prendendo il toro per le corna - ha detto il commissario Guido Castelli - Non è scontato perché eravamo indietro. C'è da fare ma vorremmo il prossimo 24 agosto presentare qualcosa di concreto". Per quanto riguarda invece Arquata e Castelluccio il principio, ha ribadito, è "costruire meglio: le nuova Arquata e Castelluccio saranno tra i luoghi più sicuri del mondo".

Ad Arquata del Tronto è stato dato il via al progetto esecutivo per la ricostruzione del centro storico. Si tratta di un'opera particolarmente innovativa, ha sottolineato il commissario, così come è all'avanguardia il progetto per la rinascita di Castelluccio di Norcia, dove sono in partenza i lavori per la realizzazione dei terrazzamenti e dei sottoservizi, propedeutici alla ricostruzione del borgo.

"I progetti di Arquata e di Castelluccio sono stati portati all'attenzione dell'ultimo congresso internazionale di ingegneria sismica - ha aggiunto Castelli - come case histories avveniristiche, dove la tecnologia all'avanguardia si è accompagnata alla sagacia delle soluzioni amministrative.

L'obiettivo è quello di assicurare la massima sicurezza ai borghi più vulnerabili sismicamente".



