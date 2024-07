Pugilato: Domani Europeo in piazza a Tirana per Forte

Un Europeo inconsueto, da disputarsi sul ring allestito nella principale piazza di Tirana.

Succederà domani, nel luogo in cui la capitale dell'Albania celebra il mito del suo eroe nazionale Scanderbeg, e protagonista del match sarà l'unico pugile italiano attualmente in possesso di una corona continentale, quella dei pesi piuma, ovvero Mauro Forte. Il boxeur di Campagnano, n. 9 della classifica Wbc, ha conquistato il titolo l'anno scorso, con un devastante Ko ai danni dell'altro italiano Francesco Grandelli, e ora, nella riunione organizzata da Opi Since 82, avrà di fronte un rivale insidioso, l'imbattuto ex campione di Spagna Cristobal Lorente.

Per sconfiggerlo Forte si è preparato alla Magliana, nella palestra Golden Power, lavorando con la sua allenatrice (e sua compagna) Desiré Galli, ex azzurra e vincitrice di un Golden Gloves, e con il maestro Maurizio Prestipino, lasciando temporaneamente l'altro suo lavoro di carrozziere. "Dovevo pensare solo ed esclusivamente al pugilato - le parole di Forte - e ora credo proprio di aver raggiunto un ottimo stato di forma. Il mio avversario è più alto di me? In effetti non mi è mai successo di dovermela vedere con uno di quella statura (1,78 ndr), quindi ho lavorato con sparring partner adeguati. A Tirana mi hanno accolto benissimo, c'è grande interesse per la boxe e sono molto motivato, anche perché da Roma verranno molti miri amici a sostenermi".



