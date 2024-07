"C'è il rischio concreto, e abbiamo già elementi per dirlo, che i fondi per il Pnrr e per il Giubileo possano attrarre gli appetiti delle organizzazioni mafiose a Roma, magari grazie all'utilizzo di qualche 'faccia pulita', perché a parlare non si presenta mai il mafioso". E' quanto afferma il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi sentito in Commissione Antimafia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA