Sanità:D'Amato,non solo non taccio ma denuncio immobilismo Rocca

"Di fronte alle denunce dei sindacati dei medici, Rocca mostra il suo volto arrogante. Non solo non 'taccio' ma denuncio l'immobilismo delle politiche sanitarie.

Asl commissariate e una situazione in calo nei livelli essenziali di assistenza. La denuncia odierna dei sindacati medici arriva dopo le prese di posizione di altri professionisti sanitari a partire dai medici di medicina generale e dei farmacisti, e Rocca dovrebbe tenerne conto. Non accetto lezioni da chi è stato a libro paga della sanità privata". Così il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Welfare di Azione, Alessio D'Amato. Stamane alcuni sindacati dei medici avevano in una lettera aperta al presidente Rocca parlato di 'totale disinteresse per il Sistema sanitario regionale' e di 'Servizio sanitario pubblico allo sbando'.



