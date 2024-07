Manda un amico a sostenere l'esame della patente, denunciato

La Polizia Stradale di Viterbo ha smascherato l'inganno messo in atto da due persone di origine africana, che si erano scambiate per permettere a uno dei due di superare l'esame per la patente di guida.

La vicenda trapelata solamente oggi, risale al 28 giugno scorso, quando uno dei due stranieri, approfittando della sua somiglianza con il vero candidato, si è presentato al suo posto presso gli uffici dalla motorizzazione per sostenere l'esame teorico.

È stato il personale dell'ufficio, che insospettito ha allertato le forze dell'ordine. Gli agenti della Stradale fatte le dovute verifiche hanno denunciato l'uomo per il reato di truffa e sostituzione di persona. Stessa sorte è toccata anche al vero candidato che al suo posto aveva mandato l'amico.





