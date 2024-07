Gala Antico Tiro a Volo, premiati Di Francisca e Cassina

È stata una passerella di atleti quella che è andata in scena al Gala dello Sport dell'Antico Tiro a Volo in occasione della 14/a edizione dell'ATV Tennis Open. Premiati, durante l'evento presentato da Massimiliano Rosolino, Elisa di Francesca, campionessa del fioretto e medaglia d'oro a Londra 2012, Igor Cassina, ginnasta e oro ad Atene 2004 e Oney Tapia, campione paralimpico del lancio del disco che conquistò l'argento a Rio 2016.

"Lo sport serve ai nostri giovani, la scherma mi ha salvata e mi ha fatto capire l'importanza del sacrificio. I risultati possono anche non venire, dietro una vittoria ci sono tante cose, ma anche dalla sconfitta si impara" le parole di Di Francisca. Mentre per Cassina il punto di riferimento è stato "Yuri Chechi, grandissimo campione per quello che ha fatto. Ma devo tutto alla mia famiglia, perno fondamentale. Mi sono allenato tutti i giorni per diventare un atleta, è importante pagare il prezzo ogni giorno per diventare campione".

Infine Tapia che ha ricordato come "la carica c'è sempre ed è quella che mi porta avanti fino alla terza paralimpiade". Sul palco, infine, il presidente della Smile House Fondazione ETS, dott. Stefano Zapponini. Tra i presenti alla serata anche Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, l'attrice Nancy Brilli e Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma.



