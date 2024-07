Neri Marcorè aprirà le 'Notti d'Estate' di Fiumicino

Sarà Neri Marcorè il primo protagonista di "Notti D'Estate" il programma di 28 serate culturali e d'intrattenimento ideato dall'Amministrazione comunale di Fiumicino, con musica, talk show, cinema e comicità.

Mercoledi 10 luglio, Fregene, alle 21.30, nella pineta "Fellini" ospiterà il debutto degli eventi talk show di "Salotti d'Autore" , al via proprio con "La Notte di Neri Marcorè" . Giovedì 11 luglio, sarà la volta de "La Notte di Franco Califano", un tributo con la partecipazione di Claudia Gerini, Alberto Laurenti e Maurizio Mattioli. Il 12 luglio "Broadway Night Show", un musical a cura di Mtda. Sabato 13 una serata dedicata ai più piccoli e non solo con "La Notte dei Super Eroi", protagonisti grandi doppiatori Monica Ward, Marco Vivio, Alex Polidori e Angelo Maggi, che daranno vita ai paladini più amati.

Gli appuntamenti della settimana si chiuderanno domenica 14 con Giovanni Battista Grassi e Carlo Verdone che presenteranno il libro "La Porta si apre", un'autobiografia di un chirurgo oncologo. Nel frattempo, domani, alle 20, andrà in scena al Centro Catalani, a Fiumicino, lo spettacolo teatrale "Q.P.G.S. - Questo Piccolo Grande Sogno". L'appuntamento, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e ad ingresso gratuito, è proposto dal Laboratorio teatrale Integrato dell'associazione "Insieme con i disabili Odv", che coinvolge, insieme, in scena e dietro le quinte, tanti interpreti disabili.



