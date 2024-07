Vaccini: D'Amato (Az), proposta Lega è contro la scienza

"La proposta Lega è contro la scienza. Le coperture vaccinali per i minori sono indispensabili. La Lega pur di soddisfare la minoranza no vax rischia di fare danni alla salute dei bambini. Le coperture vaccinali per i minori servono per contrastare e prevenire malattie che altrimenti sarebbero molto dannose con gravi rischi per la salute. Chi sta al governo deve tutelare la salute dei minori non la demagogia populista". A dirlo è Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio negli anni della pandemia, attualmente consigliere regionale di Azione e responsabile nazionale Welfare per il partito, che fa sapere, tra l'altro, di aver firmato la petizione: "Non è il momento di abolire la legge sull'obbligo vaccinale per il morbillo", firmata da numerosi pediatri e che in poche ore ha già raggiunto1300 firme.



