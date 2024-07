Noemi fa tappa nella sua Roma, canterà in una dimora storica

Tutto pronto alla dimora storica Casale delle Vignacce per la tappa romana del tour estivo di Noemi. Appuntamento domani sera, domenica 7 luglio, per un appuntamento che si inserisce nel programma del Roma Unplugged festival.

La cantautrice si esibirà suonando anche il pianoforte e la chitarra. Ma non solo. Ad accompagnare Noemi, oltre al pianista Gianluca Massetti e il chitarrista Marco Rosafio, ci sarà anche il coro Flowing Chords del Saint Louis College of Music.

Il tour poi proseguirà in tutta Italia con altre 21 tappe che impegneranno la cantautrice fino a fine settembre.



