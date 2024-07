Timeless, a RomaEterna capi evergreen ispirati a Grace Jones

E' Grace Jones il personaggio iconico che ha ispirato la sfilata Timeless, in scena nel Salone delle Colonne dell'Eur, 15 capi in pellicce certificate a due livelli: FurMark, certificazione internazionale che assicura il consumatore, proponendo collezioni verificate da professionisti indipendenti e che garantisce le pellicce naturali realizzate con criteri di produzione attenti all'impatto ambientale, al benessere animale e al lavoro delle persone; Fur Cycle, l'etichettatura per certificare le pellicce capaci di un racconto vintage, con una storia pari o superiore ai 20 anni e pre loved, con una storia d'uso recente (minimo 3 anni). Grace Jones, modella, attrice e cantante giamaicana, che a 76 anni incarna ancora un modello di bellezza e stile senza tempo, rappresenta i valori delle collezioni in passerella per "Roma Eterna"- International Couture, nel suo terzo giorno. Uno stile senza tempo, come la città che ha ospitato la sfilata e che ha visto in passerella capi realizzati artigianalmente, di qualità, non influenzati dalle tendenze di stagione, legati a un'estetica semplice e a uno stile evergreen. Al centro della proposta, materie prime di qualità, linee strutturate e attenzione ai dettagli, con un focus è tutto sulle filettature che uniscono pelli diverse giocando su pesi e volumi (Amadei Andrea), sui giacchini cropped che creano silhouette disegnate sull'effetto "puffed" del sopra (Bertoletti 1882), sulla sapienza del colore sulle pelli più preziose, per interpretare con ironia il mood golden age (Fabrizio Ferrario Furs), sulla lineare essenzialità dei toni naturali delle scelte quiet luxury (Artico) e sulla raffinatezza etno-chic delle lavorazioni effetto tricot (Pajaro).



