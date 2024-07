In passerella sfilano i finalisti del concorso Cna Federmoda

Si chiama Mira Ascoli la vincitrice della XXIV edizione del concorso nazionale Professione Moda Giovani Stilisti RMI 2024, manifestazione promossa e organizzata da Cna Federmoda, che ha mandato in passerella a Roma, all'Eur, nel Salone delle Colonne tutti i finalisti del talent. La vincitrice assoluta del concorso. che ha vinto per la cura dei dettagli, la coerenza di un progetto che prende in considerazione il prodotto, il packaging, l'attenzione ai tessuti e agli accessori, parteciperà ad eventi internazionali nell'ambito delle collaborazioni di Cna Federmoda tra i quali la Mozambique Fashion Week 2024 in qualità di special guest a seguito dell'accordo di cooperazione tra Cna Federmoda e Ddb Mozambique. Dopo i saluti di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda del Comune di Roma, che ha ribadito l'importanza delle iniziative che promuovono i giovani designer, il presidente nazionale Cna Federmoda, Marco Landi, oltre a riferire i risultati di 34 edizioni della manifestazione ha sottolineato come grazie alla collaborazione con diverse manifestazioni fieristiche e le collaborazioni internazionali, RMI Ricerca Moda Innovazione risulta oggi essere un'ampia piattaforma per l'incontro tra creatività e produzione e un'opportunità per le imprese di fare scouting. "Dal 1991 offriamo l'opportunità ai giovani di entrare in contatto con il mondo della moda da una porta principale" ha ricordato Antonio Franceschini responsabile nazionale di Cna Federmoda. Così, grazie alla collaborazione tra CNA Federmoda e Maredamare le creazioni realizzate dai finalisti del concorso avranno la possibilità di sfilare nella prossima edizione della manifestazione in programma a Firenze dal 20 al 22 luglio. Ecco gli altri vincitori di stage eborse di studio. Premio Accessori Gioielleria realizzato in collaborazione con Milano Jewelry Week è andato a Cristian Imperiale. Premio Sezione Intimo e Resortwear a Asia Leccese. Premio Pelletteria e Calzature a Emma Orsucci, per la Pellicceria, sezione organizzata in collaborazione con Aip, ad Alessia Lizzi. Premio Speciale Silkomo a Leonardo Fizialetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA