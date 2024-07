Spin, serie su break dance che debutta a Olimpiadi

Parigi 2024: per la prima volta nella storia la break dance entra a far parte del programma Olimpico.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, arriva in prima tv 'Spin', composta di 20 episodi di circa mezz'ora, sarà disponibile su Rai Play a partire da venerdì 5 luglio e in onda su Rai Gulp da venerdì 19 luglio, tutti i giorni, alle ore 18.45.

La serie, ideata e scritta da Michal Cooper Keren e diretta da Aviad Keidar, è stata presentata al salone d'onore del Coni, in occasione dell'evento annuale della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, alla presenza della presidente Laura Lunetta, del direttore di Rai Kids, Luca Milano e della CEO e produttore esecutivo Good Karma, Caterina Vacchi.

"Questa produzione ha richiesto un anno di lavoro", ha sottolineato il direttore di Rai Kids, Luca Milano. "È un onore presentarla a una platea di sportivi e alla Federazione che ci ha sostento sin dall'inizio nella realizzazione della serie. Lo sport è tra le priorità nel nostro racconto.

Per Caterina Vacchi di Good Karma "la serie è dedicata a una disciplina che debutterà per la prima volta alle Olimpiadi di Parigi. Abbiamo preso tutti gli ingredienti della breakdance e della danza in generale per costruire una storia che è un mix di emozione, riscatto e amore".

La presidente della Federazione Italiana di danza sportiva e sport musicali, Laura Lunetta, che nella serie interpreta se stessa nell'ultima puntata ha rilevato: "Ci sono 12 nostri atleti che hanno preso parte alle riprese. Anche per me è stata un'esperienza entusiasmante e arricchente".

Oltre a tanti campioni di breakdance, tra cui 12 atleti della Federazione Italiana, tra cui Francesco Cerulli.

Emily (18 anni), una ragazza proveniente da un quartiere difficile e con una situazione familiare complicata, trova nella breakdance la sua unica valvola di sfogo: quando balla, tutte le preoccupazioni, i debiti lasciati dal padre, il crollo emotivo della madre, i problemi a scuola dei fratelli minori Sami e Daniella sembrano svanire. Si esibisce per strada insieme alla sua crew, composta dal fidanzato Jonathan e dagli amici Shira e Benji, finché non le si presenta l'occasione di essere selezionata per allenarsi in un centro di preparazione olimpica per ottenere la qualificazione a Giochi di Parigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA