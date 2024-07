I Racconti di Sabaudia, incontro con gli autori a Roma il 9/7

Martedì 9 luglio alle ore 11.00 presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma un incontro con gli autori della decima edizione dei Racconti di Sabaudia con la presenza del sottosegretario di Stato all'Interno On. Wanda Ferro e del sottosegretario di Stato al ministero dell'Istruzione e del Merito On. Paola Frassinetti. La dedica di questa edizione è importante, perché è rivolta alla donne che servono lo Stato indossando una divisa, a quelle donne che con coraggio e con orgoglio vegliano sulla sicurezza del Paese.

Scendono in campo con i loro racconti, in una nuova sezione a loro appositamente dedicata, Lisa Brondi Maresciallo Capo del Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo della Guardia di Finanza, Katia Ferri Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, Maurizia Quattrone Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato.

Tre nuovi racconti di Donne in Divisa, oltre quelli di tutti gli altri autori presenti nel libro, che svelano il dietro le quinte di quello che accade durante lo svolgimento di un lavoro delicato, spesso rischioso, ma anche le emozioni, i sentimenti, le soddisfazioni che si celano sotto una divisa.

Decima edizione dei Racconti di Sabaudia, libro nato nel 2003 per incentivare la lettura e la scrittura, appuntamento estivo con una narrativa di racconti brevi, libro entrato nella sfera di quelli da collezionare per la particolarità che lo contraddistingue: un'unica tiratura di tredicimila copie, una limitata distribuzione esclusivamente gratuita in alcuni stabilimenti delle coste laziali da Gaeta a Civitavecchia e all'Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci.



