Nubifragio nel Viterbese, pompieri al lavoro per i danni

I vigili del fuoco del territorio sono all'opera da oggi pomeriggio per i danni causati dall'ondata di forte maltempo che si è abbattuta tra le 13 e le 14 su gran parte della Tuscia.

Pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandine hanno martoriato il Viterbese, con frane e alberi abbattuti in vari Comuni.

Sulla strada provinciale 77, tra Castel Sant'Elia e Civita Castellana, i caschi rossi sono intervenuti per liberare la strada bloccata da un albero di grosse dimensioni strappato dal forte vento.

Situazione critica anche a Bassano Romano, dove altri alberi caduti, strade chiuse e grossi danni alle asfaltature hanno paralizzato il piccolo Comune.

"Ringrazio la cittadinanza per le pronte segnalazioni dei danni causati dal maltempo. - scrive in un post il sindaco di Bassano Emanuele Maggi - Informo che già siamo al lavoro per liberare le strade e per riparare in breve tempo i danni e ripristinare la normalità". Pompieri al lavoro anche a Viterbo, per le numerose chiamate per i vari danni causati dal temporale. Sulla cassia Nord una pianta abbattuta dal vento ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia. Quasi contemporaneamente, la pioggia ha letteralmente strappato dalla sede un guardrail, che costeggiava Strada del Diavolo. Anche in questi due casi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza i siti e ripristinare il normale traffico veicolare.



