Gualtieri, 'Roma per anni lasciata senza risorse minime'

"La città deve tornare ad essere locomotiva del paese. Non dobbiamo sprecare questa occasione e opportunità del Giubileo. La 'notizia' non che è che a Roma oggi ci siano le risorse da spendere, sempre meno delle altre capitali, ma che per anni non ha avuto risorse minime e indispensabili per garantire il funzionamento e lo sviluppo della città". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla presentazione dell'agenda della Cisl, Giubileo 2025, nella sala della Protomoteca in Campidoglio. "Roma può essere trasformata per dispiegare le sue grandi qualità", ha aggiunto.





