Torna a Roma il Panzerotto Day, e quest'anno è anche 'stellato'

Anche quest'anno torna a Roma il Panzerotto Day, l'evento gastronomico dedicato ad uno dei cibi simbolo della Puglia. La nona edizione è in programma sabato 6 luglio al Circolo Oasi di Pace, nel cuore del Parco Archeologico dell'Appia Antica. Ai 'fornelli' ci saranno quattro chef 'romani' di fama internazionale che reinterpreteranno le celebri 'mezzelune' per gli ospiti della manifestazione. Tra sperimentazione e creatività Giuseppe Di Iorio (executive chef ristorante Aroma, una stella Michelin), Massimo Viglietti (executive chef del Relais Le Jardin), Alessandro Circiello (chef, opinion leader, esperto di cucina salutare e neutraceutica) e Andrea Pasqualucci (executive chef del Moma, una stella Michelin) valorizzeranno un prodotto gastronomico tipico della cucina povera pugliese proponendo un cibo esclusivo dalle farciture eccellenti.

Come da tradizione, anche per la nona edizione dell'evento - ideato da Francesco Vitti, imprenditore barese trapiantato a Roma - gli invitati saranno chiamati a 'sporcarsi le mani' mettendosi alla prova con impasto e ripieno per creare il proprio panzerotto 'personalizzato'. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.panzerottoday.it o scrivendo alla mail staff@panzerottoday.it.



