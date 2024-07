Tutti promossi nelle 'classi finlandesi', esperimento a Roma

Il voto che non viene stabilito da una media aritmetica e professori e alunni che collaborano per scrivere insieme il giudizio. E' quanto prevedono le "sezioni finlandesi" sperimentate nel liceo scientifico Peano di Roma nel corso dell'anno scolastico che si è appena concluso. Come riporta La Stampa, si tratta di due prime classi dove al posto dei voti le ragazze e ragazzi ricevono suggerimenti su come migliorare le proprie competenze, come avviene nel Paese scandinavo. Ai ragazzi viene insegnato ad autovalutarsi e se il compito va male al posto di un voto basso, sul registro viene descritta la parte in cui lo studente è andato male. Il voto numerico compare solo alla fine del quadrimestre, a cambiare è il percorso.

All'inizio della sperimentazione gli iscritti alle due classi erano sessanta, alla fine sono arrivati in 59: uno ha cambiato scuola mentre tutti gli altri sono stati promossi o rimandati.

Inoltre, gli alunni di queste sezioni avrebbero fatto un terzo di assenze in meno rispetto a quelle tradizionali.



