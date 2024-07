Diffamò polizia, Sap parte civile in processo a Chef Rubio

"Tantissimi poliziotti si sono lamentati delle offese ricevute e hanno chiesto al Sap di prendere gli opportuni provvedimenti in sede giudiziaria". E' quanto ha affermato il segretario generale del Sindacato autonomo di polizia, Stefano Paoloni, sentito oggi come testimone nel processo per diffamazione a carico di Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, per un post pubblicato nel 2020 sui social in cui, in riferimento alla vicenda di Federico Aldrovandi, affermò che ad ucciderlo "furono quattro maiali della polizia di Ferrara". Nel procedimento, che si svolge davanti al tribunale di Velletri, il Sap si è costituito parte civile con l'avvocato Valter Biscotti. Il processo è stato aggiornato al 3 marzo del 2025.



