Torna Atv Tennis Open, dall'8 al 14 luglio a Roma

Torna l'appuntamento con l'ATV Tennis Open. Giunto alla 14/a edizione il torneo internazionale di tennis femminile si giocherà da lunedì 8 a domenica 14 luglio sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo. Da quest'anno la manifestazione farà parte della categoria ITF W75 con 60.000 dollari di montepremi.

"E' un motivo di orgoglio essere qui dopo tanti anni anche se vorremmo crescere come livello arrivando ad essere un torneo WTA. Lo sport unisce tutti e dà la possibilità ai giovani di emergere avendo dei valori come il rispetto delle regole e dell'avversario", le parole del presidente del circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni. Tra i talenti più interessanti del circuito femminile che parteciperanno ci sarà l'ungherese Anna Bondar, oltre all'australiana Olivia Gadecki e l'americana Varvara Lepchenko.

"Questo è un torneo meraviglioso che occupa un posto speciale nel mio cuore. Le ragazze hanno un'opportunità importante con questi tornei, per le giovani invece è l'occasione di giocare con le migliori al mondo", le parole di Tathiana Garbin, allenatrice dell'Italia in Billie Jean King Cup. Al via ci saranno anche due diciottenni dal brillante futuro, entrambe ex campionesse dell'Australian Open Junior, come Victoria Jimenez Kasintseva dall'Andorra e la croata Petra Marcinko. "Iniziative come queste permettono a tante ragazze di avere un palcoscenico importante. E' un grande evento che contribuisce a far vivere a Roma un momento che sta facendo afflussi turistici che non ha mai fatto nella sua vita", conclude Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma.



