Gualtieri, 18mila nuovi cestini immondizia per la Capitale

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato oggi in via dei Fori Imperiali, a Roma, i nuovi cestini per i rifiuti e le loro modalità di funzionamento. "I nuovi raccoglitori dell'immondizia, detti 'Cestò', sono stati ideati sulla base di un modello unico per tutta la città - ha detto il primo cittadino - e state assistendo al primo collocamento dei 18mila 'Cestò'". Tutti i nuovi cestini verranno posizionati, a partire dalle via del centro di Roma, entro il mese di dicembre insieme ai raccoglitori di immondizia intelligente con capienza maggiore. "Al momento a Roma ci sono 3mila cestini - ha ricordato Gualtieri - e con questa iniziativa saranno triplicati. Tutti i cestini, inoltre, sono realizzati con materiale riciclato e costantemente monitorati con un sistema georeferenziale per controllare la situazione". Insieme a Roberto Gualtieri anche l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, Alessandro Filippi e Bruno Manzi, rispettivamente direttore generale e presidente di Ama.





