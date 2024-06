Da Campidoglio e Fondazione Roma bonus affitto per famiglie

Un milione di euro di contributo all'affitto per le famiglie in difficoltà della Capitale: è quanto prevede lo schema di convenzione approvato oggi dalla Giunta Capitolina stipulato con la Fondazione Roma, che ha offerto le risorse al Campidoglio.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al presidente della Fondazione Roma Franco Parasassi, con l'assessore alla Casa Tobia Zevi e il presidente della commissione Casa Yuri Trombetti. "Questo - ha sottolineato il sindaco - ci permette di proseguire con l'erogazione del contributo all'affitto che avremmo dovuto togliere dopo che il governo poco saggiamente lo ha abolito".

L'ultimo contributo statale, ha ricordato Zevi, relativo all'anno 2022 era stato di 15 milioni e copriva 29 mila famiglie. Il milione della Fondazione Roma "coprirà una platea più circoscritta - ha detto ancora il sindaco - ma molto significativa".

Il bando, aperto tra ottobre 2024 e febbraio 2025, sarà rivolto alle famiglie sotto 14 mila euro di Isee con due o più figli minori, o con un figlio nato nel 2023 o nel 2024, oppure con un minore disabile, e che abbiano un contratto registrato e non siano assegnatarie Erp. "Facendo delle stime sul 2022 - ha detto Gualtieri - calcoliamo una platea di circa 1.000 nuclei familiari". Mille euro l'anno, dunque, ha detto Parasassi, cioè "circa due mensilità l'anno, un aiuto significativo. La Fondazione - ha proseguito - ha rivisto il suo posizionamento sul territorio e il nostro interlocutore naturale è Roma Capitale. In sei mesi avete messo su un progetto esemplare di partenariato pubblico-privato. E' un intervento di natura assistenziale perché siamo in emergenza, ma noi vorremo fare anche interventi di sviluppo". "È la dimostrazione - ha concordato Gualtieri - che con la sussidiarietà e soggetti illuminati come la Fondazione Roma, che ha una tradizione illustre in questo senso, si possono fare buone pratiche, veramente si riesce a fare del bene ad ampi segmenti della popolazione".

"Questa delibera è chiara ed efficace - ha detto ancora Zevi - Questa idea c'è sembrata la più rapida ed efficiente. Il settore in questo momento soffre, e il mercato sta crescendo soprattutto sulla locazione". Per questo Roma Capitale, ha spiegato Trombetti, è al lavoro anche su altri fronti: "C'è una fascia grigia, con un reddito troppo alto per l'Erp ma troppo basso per Roma, seconda città per mercato degli affitti dopo Milano. Ora c'è una proposta di delibera che introduce una sorta di assegno universale per la casa per sostenere chi non ce la fa e rischia di entrare in emergenza abitativa. Sara uno strumento agile per affrontare situazioni non previste dalla vecchia delibera 163, come donne che scappano da casa dai loro aguzzini.

Ottenere una casa rapidamente non è facile: servirà a superare i momenti di difficoltà. Dobbiamo fare un grande piano di housing perché il canone familiare non incida più del 30% del reddito".





