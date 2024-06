Incidente mortale stamattina in zona Torre Maura, alla periferia di Roma. E' accaduto in via di Casa Calda. Sul posto pattuglie della polizia locale del VI Gruppo Torri. La vittima è un uomo di 56 anni, a bordo di una moto, che si è scontrato con un mezzo dell'Ama. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso indagini della polizia locale per ricostruire la dinamica.



