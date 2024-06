Rogo Magliana, nel raggio 1km divieto consumo e vendita alimenti

A seguito dell'incendio scoppiato lo scorso giovedì 20 giugno sul tratto della sponda del Tevere in gestione alla Regione Lazio, compreso tra via Asciano e il viadotto Ponte della Magliana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza che dispone: l'interdizione e il divieto di transito e stazionamento per garantire la salvaguardia dell'incolumità delle persone, la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti per evitare la reiterazione dei roghi, il successivo campionamento e analisi dello strato superficiale del terreno.

Il provvedimento prevede nel raggio di un chilometro dal fulcro dell'incendio il divieto di consumo e vendita degli alimenti di origine vegetale e animale, il divieto di pascolo e di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata. Inoltre, all'esterno di quest'area fino al raggio di due chilometri dal fulcro dell'incendio, si raccomanda di consumare gli alimenti di origine vegetale, previo accurato lavaggio.



