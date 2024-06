Gualtieri, 'inaccettabile nuovo morto sul lavoro a Latina'

"Dopo l'atroce tragedia di Satnam Singh che ha sconvolto tutti, ancora un inaccettabile incidente in provincia di Latina che ha strappato la vita a un giovane elettricista. Si chiamava Valerio Salvatore, aveva solo 29 anni e viveva nel quartiere romano di Villa Gordiani, dove oggi in moltissimi lo piangono". Così su X il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Ci uniamo al dolore dei familiari - aggiunge - e di quanti lo ricordano come un ragazzo d'oro, sempre affettuoso, gentile, sorridente. La sicurezza sul lavoro deve essere la priorità assoluta. C'è una vera e propria emergenza nel nostro Paese che va affrontata a tutti i livelli e superata al più presto. Non si può continuare a morire di #lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA