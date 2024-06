Molesta undicenne in strada a Roma, arrestato

Ha molestato una undicenne che passeggiava in strada con il cane alla periferia di Roma.

L'uomo, un 69enne, è stato arrestato dai poliziotti della sezione volanti e del commissariato Casilino con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Torraccio di Torrenova per la segnalazione di un uomo che aveva molestato una bambina. I poliziotti, giunti sul posto, hanno subito notato una coppia che stava tenendo bloccato, con non poca difficoltà, un uomo il quale dichiarava di non aver fatto nulla e che stava solo giocando. Gli investigatori hanno accertato che, poco prima, mentre stava passeggiando con il suo cagnolino la ragazzina era stata avvicinata dall'uomo che, con la scusa di chiederle come si chiamasse il cagnolino e che scuola frequentasse, ha iniziato a molestarla. L'undicenne è riuscita ad avvisare telefonicamente la madre che è arrivata sul posto con il compagno. I poliziotti hanno trovato l'uomo in possesso anche 2 coltellini, rispettivamente di 6 e 18 centimetri di lunghezza che hanno sequestrato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA