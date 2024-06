Esplosione auto ad Ardea, denunciato 15enne

Svolta nelle indagini dell'esplosione di un'auto avvenuta nei giorni scorsi ad Ardea, vicino Roma. I carabinieri della tenenza di Ardea hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura per i Minorenni, uno studente di 15 anni per danneggiamento e minacce gravi. Nello specifico, i carabinieri, intervenuti nella tarda serata del 16 giugno per una deflagrazione che aveva danneggiato l'auto di un residente, parcheggiata nei pressi della sua abitazione e degli sportelli dei contatori delle utenze domestiche, hanno raccolto gravi elementi a carico del minorenne, visto scappare da alcuni testimoni a bordo di un monopattino, subito dopo la deflagrazione. Nel corso dell'attività di indagine, i proprietari dell'auto hanno presentato ai Carabinieri di Ardea denuncia querela, in cui hanno indicato che l'atto intimidatorio sarebbe verosimilmente da ricondurre a problemi sorti con il figlio della coppia. In passato i due minori erano amici salvo poi allontanarsi, scatenando l'ira del 15enne.



